В Ярославле костромич стал фигурантом дела о жестоком обращении с кошкой

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, подозреваемый — уроженец Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе, в соцсетях было опубликовано видео. На нем запечатлено, как мужчина у дома на проспекте Ленина бьет кошку о ступеньку. После этого животное погибло. Полицейские выявили 41-летнего костромича.

«После доставления в подразделение полиции он пояснил правоохранителям, что применил к кошке физическую силу, так как, по его мнению, животное портило имущество»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова