Цены на все виды топлива выросли в Саратовской области за неделю

В Саратовской области за неделю выросли цены на все виды автомобильного топлива, следует из данных Росстата. Бензин АИ-92 подорожал на 37 копеек до 71,6 руб. за литр, АИ-95 прибавил 17 копеек, достигнув 75,16 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Стоимость АИ-98 увеличилась на 14 копеек до 107,88 руб., что сделало эту марку самой дорой в ПФО и одним из наиболее дорогих в стране. Дизельное топливо выросло в цене на 60 копеек до 83,33 руб. за литр.

В регионе до 15 июля сохраняется ограничение на отпуск бензина до 30 л на машину. При этом для аграриев в период полевых работ сформирован необходимый запас топлива.

ФАС вынесла предупреждения нескольким АЗС («Торэко», «АИСТ», «Элегант» и т.д.), которые на фоне повышенного спроса искусственно завышали цены.

Нина Шевченко