В Уфе возбуждено дело о невыплате работникам компании более 410 тысяч рублей

По материалам проверки прокуратуры Кировского района Уфы возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) троим работникам ООО СЗ «Проф-Мастер».

Установлено, что с января по май этого года организация задолжала работникам более 410 тыс. руб. зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокурор внес директору компании представление и возбудил в отношении юридического лица дело о нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Надзорное ведомство контролирует восстановление прав работников, отмечается в сообщении.

Майя Иванова