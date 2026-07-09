«Зенит» показал бразильского новичка

«Зенит» обыграл на «Газпром Арене» в очередном товарищеском матче лета узбекистанский клуб «Нефтчи» 4:1. Первый гол за новую команду провел бразильский новичок команды Фелипе Аугусто. Он открыл счет. Затем еще отличились Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу «Зенит» - «Нефтчи»

Фото: ТАСС Товарищеский матч по футболу «Зенит» - «Нефтчи»

Фото: ТАСС

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», продолжает смотреть в деле первый и второй состав. В каждом из таймов на поле у хозяев вышли разные игроки, благо глубина состава позволяет. Сначала играл «отряд», который можно назвать основным. Впервые в атаке появился 22-летний форвард из Бразилии Фелипе Аугусто, купленный «Зенитом» этим летом у турецкого «Трабзонспора» за €15 млн (плюс бонусы). Многим показалось, что он похож по комплекции на колумбийца Джона Дурана, который играл за петербургский клуб в аренде по весне. Вернее, больше не играл, а сидел на скамейке, потому что, когда Дуран выходил на поле, он с трудом даже двигался. Аугусто в этом плане выглядел лучше. Пусть ему на первых порах не всегда удалось «зацепиться» за мяч, он порой сам его отбирал и старался завязать комбинации с партнерами.

Надо сказать, что игра против «Нефтчи», чемпиона Узбекистана последнего года, получилась очень живой, потому что соперники прессинговали и буквально не слезали с зенитовцев на всех участках поля. При этом игроки обеих команд допускали много ошибок, что объяснимо в товарищеских матчах. После одной из них Вильмар Барриос отнял у игрока «Нефтчи» мяч, протолкнул его Венделу, тот отдал Аугусто — и новичок отправил его в дальний угол. Не обошлось без рикошета, но сине-бело-голубые отпраздновали первый гол Фелипе за «Зенит».

Затем отличился Максим Глушенков, забивший после прохода и передачи Джон Джона. «Нефтчи» тоже старался атаковать, и под занавес первого тайма комбинация гостей принесла им успех: Аброрбек Исмаилов использовал тонкую передачу партнера между всех защитников «Зенита». Ворота хозяев защищал Богдан Москвичев.

После перерыва у петербуржцев вышел другой голкипер — Евгений Латышонок, а также другие игроки. Среди них оказался Александр Соболев. Он, как показалось, крайне болезненно отнесся к такому разделению состава и очень старался проявить себя в атаке. За что был вознагражден: после навеса с фланга Юрия Горшкова форвард «Зенита» выиграл борьбу у защитника в воздухе и отправил мяч в дальний угол. После чего Соболев снова показал знакомый всем жест: «Я должен быть здесь на поле». Так же он поступил весной, когда вышел на замену в кубковом матче с «Балтикой» и забил победный гол. Тогда конкурентом Соболева был Джон Дуран, и он выиграл у колумбийца борьбу за место в составе, став лучшим бомбардиром «Зенита» с десятью забитыми в чемпионате голами.

Точку в матче поставил 18-летний Даниил Кондаков, воспользовавшись скидкой Андрея Мостового, которому отдали длинную передачу в штрафную. Удар молодого полузащитника «Зенита», пробившегося в основной состав в прошлом сезоне, получился красивым: мяч залетел почти в «девятку».

После игры Сергей Семак в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» отметил, что игра получилось боевой и динамичной — такой, какая нужна в межсезонье. Еще одну «Зенит» проведет в воскресенье против сербской «Црвены Звезды». Дальше команду ждет первый официальный матч сезона — дуэль со «Спартаком» за Суперкубок, которая пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Петербуржцы проведут ее без защитника Дугласа Сантоса и форварда Луиса Энрике, выступавших на чемпионате мира за сборную Бразилии. Они присоединятся к команде позже. К слову, комментируя вылет сборной Бразилии, которая проиграла в 1/8 финала чемпионата мира Норвегии (1:2), главный тренер «Зенита» сказал, что команда, возглавляемая итальянским тренером Карло Анчелотти, покинула турнир заслуженно — от нее ждали большего, особенно в плане атакующей игры.

«Зенит», где много бразильцев, тоже в последние годы играет не так ярко, как хотелось бы болельщикам. Но добивается результата.

Кирилл Легков