Волгоградские депутаты приняли закон о мемориале участникам СВО

Волгоградская областная дума приняла закон о мемориальном комплексе участникам СВО. Инициативу поддержали все муниципалитеты и политические силы региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградская областная Дума Фото: Волгоградская областная Дума

Комплекс у Мамаева кургана включит скульптуру «Монумент „Подвиг защитников Отечества — участников специальной военной операции“» и музей СВО. Основу экспозиции составят документы о волгоградцах, выполнявших боевые задачи. Закон закрепляет правовой статус объекта, обеспечивает сохранность и благоустройство.

В сборе средств на возведение музейного комплекса участвуют все жители региона, отмечается в сообщении. Работы по строительству комплекса выходят на финальную стадию, продолжается работа по внутреннему наполнению экспозиции музея специальной военной операции.

Нина Шевченко