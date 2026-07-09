Волгоградские депутаты приняли закон о мемориале участникам СВО
Волгоградская областная дума приняла закон о мемориальном комплексе участникам СВО. Инициативу поддержали все муниципалитеты и политические силы региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Фото: Волгоградская областная Дума
Комплекс у Мамаева кургана включит скульптуру «Монумент „Подвиг защитников Отечества — участников специальной военной операции“» и музей СВО. Основу экспозиции составят документы о волгоградцах, выполнявших боевые задачи. Закон закрепляет правовой статус объекта, обеспечивает сохранность и благоустройство.
В сборе средств на возведение музейного комплекса участвуют все жители региона, отмечается в сообщении. Работы по строительству комплекса выходят на финальную стадию, продолжается работа по внутреннему наполнению экспозиции музея специальной военной операции.