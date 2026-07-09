«Франция и Испания стоят особняком на этом чемпионате»

Сегодня на чемпионате мира по футболу состоится первый четвертьфинал. Сборные Франции и Марокко встретятся в американском городе Фоксборо. Следующие противостояние — между сборными Испании и Бельгии — ждет болельщиков в пятницу, 10 июля, а в ночь с субботы на воскресенье состоятся сразу две встречи: Норвегия—Англия и Аргентина—Швейцария. В каких матчах могут случиться сенсации? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с футболистом, тренером, экспертом букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

— Если в этот раз обойдется без неожиданностей, мы получим две яркие пары полуфиналистов: Франция—Испания и Англия—Аргентина. Хотя в паре Англия—Норвегия возможны варианты, потому что норвежцы показывают шикарный футбол. Дмитрий, как вы считаете, может ли это противостояние закончиться в пользу Норвегии?

— Я думаю, что у Норвегии, несомненно, есть шансы. Норвежцы могут оказать сопротивление англичанам и даже пройти дальше.

— Тем не менее разница коэффициентов большая: на выход Англии в «Лиге Ставок» можно поставить с коэффициентом 1,44, а на победу Норвегии — 2,8. Как думаете, будет результативно? Все-таки есть Холанн — на его гол можно взять пари за 2,34, а еще Гарри Кейн — на его гол дают коэффициент 2. На ваш взгляд, много ли мячей они друг другу наколотят?

— Я думаю, что стадия 1/4 финала предполагает более осторожную игру, и ждать большого количества забитых мячей не стоит. Разве что в паре Испания—Бельгия, где обе сборные придерживаются атакующей философии игры. Там вполне можно ждать результативного футбола, а в остальных парах, мне кажется, борьба будет плотной и с небольшим количеством голов.

— Если честно, я присматривался к пари «обе забьют» за 1,7. Думаете, все же лучше не рисковать? Возможно ли такое, что команды друг другу не забьют, несмотря на Холанна и Кейна в составах?

— Конечно, есть вероятность, что по мячу они забьют, но и вероятность ничейного результата в основное время тоже достаточно высокая.

— Тогда не могу не спросить про Аргентину, которая будет играть против системной Швейцарии под руководством Мурата Якина. Смогут ли швейцарцы вытерпеть аргентинский напор?

— Против Швейцарии будут играть чемпионы мира с психологией победителей и, самое главное, опытом таких матчей. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов феномен Месси. Поэтому мне кажется, что в этой паре Аргентина — безусловный фаворит.

— Значит, берем «выход Аргентины» за 1,33. Месси забивал в каждом матче, и в «Лиге Ставок» коэффициент на то, что он забьет и в этот раз, — 2. Стоит брать? Или все-таки по теории вероятностей Месси может и не забить?

— Мы прекрасно знаем, что Месси выполняет все стандартные положения в команде, и 11-метровые и штрафные для него — один из способов пополнить свой голевой счет. Поэтому вероятность того, что он и в этом матче забьет, достаточно высока.

— Поговорим про матч Испания—Бельгия. Он кажется предсказуемым. Победа Испании, причем в основное время, за 1,64 — самое популярное сейчас пари в «Лиге Ставок». Но могут ли здесь быть сюрпризы?

— Команды Франции и Испании стоят особняком на этом чемпионате, это самые сбалансированные команды с точки зрения атакующего и оборонительного футбола, поэтому мне кажется, что у Испании в матче с Бельгией все-таки шансы выше.

— Обсудим также сегодняшний матч Франция—Марокко. В «Лиге Ставок» есть следующее пари: ставка 700 тыс. руб. с коэффициентом 1,6, что в основное время Франция выиграет. Велика вероятность, что именно так и будет?

— Да, мне кажется, вероятность достаточно высокая, потому что атакующий потенциал сборной Франции сейчас — сильнейший среди всех участников чемпионата мира.

— А что по результативности? Ждать нам сегодня голевой феерии или все будет скромно?

— Мне кажется, французы в сегодняшнем матче забьют два мяча.

— А сможет ли забить Марокко?

— Им это вполне по силам. Это крепкие полуфиналисты прошлого чемпионата мира и финалисты африканского чемпионата, поэтому говорить о том, что Марокко совсем не будет атаковать, тоже не приходится. Более того, и сами французы допускают достаточно таких моментов в своей обороне.

— Как вы думаете, кто будет в финале? В «Лиге Ставок» самый вероятный вариант сейчас — это Франция—Аргентина с коэффициентом 4,3. Даже крупная ставка есть на это — 50 тыс. руб.

— Не могу не согласиться с оценкой «Лиги Ставок», потому что, на мой взгляд, именно эти команды, скорее всего, встретятся в финале.