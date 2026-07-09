Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по уровню одобрения заявок на потребительские кредиты в первом полугодии этого года, следует из исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в пятерку регионов по уровню одобрения кредитов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан вошел в пятерку регионов по уровню одобрения кредитов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным исследования, уровень одобрения кредитных заявок в республике составил 7%. По этому показателю республика уступила только Москве с показателем 14%, Нижегородской области (12%) и Санкт-Петербургу (10%).

Средняя сумма микрозайма в Татарстане составила 15 тыс. руб.

Анна Кайдалова