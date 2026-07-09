АвтоВАЗ направит 40 млрд рублей прибыли на развитие производства

Группа АвтоВАЗ отчиталась о положительной чистой и операционной прибыли за первое полугодие 2026 года. Это стало возможным благодаря росту производства на 3,3% и выполнению плана продаж, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем реализации автомобилей марок Lada и Xcite составил 154752 единицы. Бренд удерживает лидерство с долей рынка около четверти.

Прибыль направят на инвестиционную программу объемом свыше 40 млрд руб., при этом обязательства по специальному инвестиционному контракту (СПИК) перевыполнены: совокупный объем вложений достиг 157 млрд руб. из запланированных 100 млрд до 2030 года.

Георгий Портнов