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В Челнах на ремонт канализационных сетей направили 186,7 млн рублей

В Набережных Челнах на капитальный ремонт внутриквартальных канализационных сетей 31-го микрорайона направили 186,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

В Челнах на ремонт канализационных сетей направили 186,7 млн рублей

В Челнах на ремонт канализационных сетей направили 186,7 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Челнах на ремонт канализационных сетей направили 186,7 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подрядчик проложил 451 м трубопровода и смонтировал 42 из 49 колодцев. Ему предстоит заменить 1,45 км труб. Готовность объекта оценивается в 55%, завершить строительно-монтажные работы планируется в августе.

После завершения ремонта обновленные канализационные сети будут обслуживать 28 тыс. жителей микрорайона.

Анна Кайдалова