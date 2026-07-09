В этом году в бюджете Татарстана на единовременные выплаты женщинам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, при рождении ребенка предусмотрено 211,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выплаты жителям сел Татарстана при рождении детей выделили 211,8 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На выплаты жителям сел Татарстана при рождении детей выделили 211,8 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С мая при рождении первого ребенка жительницы республики в возрасте до 25 лет могут получить 100 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб. При рождении третьего и каждого последующего ребенка женщинам до 29 лет выплату увеличили со 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Получателями выплат могут стать женщины, проживающие в сельской местности или поселках городского типа Татарстана не менее трех лет.

Анна Кайдалова