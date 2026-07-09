Третий этап модернизации саратовского трамвая запланирован на 2029 год

Третий этап модернизации саратовского трамвая планируют начать в 2029 году. Он затронет маршруты №2 и №5. Модернизируют и производственные помещения на улицах Рахова и Астраханской, сообщил канал «Володин Саратов».

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Сейчас завершается первый этап работ. До конца августа трамвай №3 продлят до Мирного переулка. С 2 июля маршрут курсирует от Кировского депо до Детского парка.

Затем начнется второй этап, в рамках которого обновят маршруты №11, 4, 10 и 7, закупят 41 новый трамвай и реконструируют Кировское и Заводское депо. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил создать новые выделенные линии до микрорайонов Юбилейный и Солнечный-2, поселка Соколовый и села Сторожевка, чтобы разгрузить городские магистрали.

Нина Шевченко