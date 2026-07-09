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В Новороссийске предпринимателю вынесли предостережение из-за чека за парковку

В Новороссийске индивидуальному предпринимателю объявили предостережение после жалобы посетителя на оформление чека за платную парковку. Об этом сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автомобилист обратился в ведомство, указав, что в выданном после оплаты парковки чеке информация об исполнителе услуги была указана не на русском языке. По мнению заявителя, это нарушает право потребителя на получение необходимой и достоверной информации.

Роспотребнадзор рассмотрел обращение и объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В ведомстве напомнили, что информация об исполнителе услуг должна предоставляться потребителям в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора не намерено проверять работу кондиционеров в общественном транспорте Новороссийска, поскольку действующее законодательство не содержит обязательных требований к их наличию и эксплуатации.

Анна Гречко

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