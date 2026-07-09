Бензин в Ярославской области подорожал на 0,16 рубля

Средняя цена на бензин в Ярославской области в период с 29 июня по 6 июля выросла с 66,01 до 66,17 руб. за литр. Данные публикует Ярославльстат.

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Литр бензина марки АИ-92 подорожал с 62,67 до 62,85 руб., АИ-95 — с 67,36 до 67,51 руб., АИ-98 и выше — с 92,90 до 93,20 руб. Цена за литр дизельного топлива выросла с 77,64 до 77,85 руб.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 30 июня по 6 июля выросли на 1,63 руб. — до 74,01 руб. за литр, дизель подорожал на 2,92 — до 87,76 руб.

Ранее правительство Ярославской области опровергло планы о продаже бензина по госномерам автомобилей.

Алла Чижова