Предположительно найдено тело второй девочки, пропавшей в Туве 1 июля

Следователи нашли тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле 1 июля. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Погибшую обнаружили у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

Ранее в ГУ МЧС республики сообщили о том, что было найдено тело ребенка на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Личности погибших школьниц устанавливаются.

По данным следствия, 1 июля две подружки 12 лет около 17:00 по местному времени направились в сторону Колхозной улицы в Кызыле. С этого момента о месте нахождения девочек ничего не известно. В ходе поисковых мероприятий на берегу протоки реки Енисей были обнаружены принадлежащие пропавшим девочкам мобильные телефоны, а также обувь, которую опознали родители. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

Александра Стрелкова