Под Ярославлем в аварии погиб водитель

В Гаврилов-Ямском округе в результате ДТП погиб 56-летний водитель автомобиля. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла 8 июля в 18:46 на 23-м км дороги «Ярославль — Заячий холм». По данным полиции, 40-летняя водитель автомобиля Toyota совершила столкновение с машиной Renault, за рулем которой был 56-летний водитель. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой. Его 65-летняя пассажирка, а также водитель Toyota пострадали — им назначено амбулаторное лечение.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова