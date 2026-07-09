В Уфе отремонтировали кровли двух домов после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района Уфы внесла руководителю ООО УК «Октябрьский жилищник» представление. По результатам его рассмотрения провели текущий ремонт кровель двух многоквартирных домов по улице 50 лет СССР и на проспекте Октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что жители этих домов неоднократно обращались в управляющую компанию по вопросам протечки кровли.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, отмечается в сообщении.

Майя Иванова