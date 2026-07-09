В Новороссийске утром 9 июля топливо отпускают на 25 АЗС

По состоянию на 09:00 9 июля в Новороссийске топливо отпускают на 25 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 20, 30, 40 или 60 л на один автомобиль в зависимости от заправочной станции. Бензин АИ-100 отсутствует, АИ-95 доступен на девяти АЗС, АИ-92 — на 14, дизельное топливо — на 18.

При этом АЗС «Лукойл» в станице Раевской и на улице Суворовской, а также АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина обслуживают только владельцев топливных карт. Жителей попросили воздержаться от посещения этих заправок. Еще десять АЗС временно не отпускают топливо.

Информацию о наличии топлива власти регулярно публикуют на фоне повышенного спроса на бензин в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее в регионе сообщили о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением АЗС горючим. В отдельных городах часть заправок зарезервировали для коммунальной техники, общественного транспорта и экстренных служб.

Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность горючего для всех водителей.

Как писал «Ъ-Новороссийск», мэрия города-героя также опубликовала график поставок бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» на 9 июля.

Анна Гречко