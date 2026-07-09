Чувашия вошла в число российских регионов с наименьшими расходами населения на алкогольную и табачную продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия вошла в число регионов с минимальными расходами на алкоголь и табак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Чувашия вошла в число регионов с минимальными расходами на алкоголь и табак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, семьи из трех человек в республике в среднем тратили на эти товары около 970 руб. в месяц.

В целом по России номинальные расходы на алкоголь и табак в прошлом году выросли на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, однако с учетом инфляции реальные расходы сократились на 2,6%.

Анна Кайдалова