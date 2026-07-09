Чувашия вошла в число регионов с минимальными расходами на алкоголь и табак
Чувашия вошла в число российских регионов с наименьшими расходами населения на алкогольную и табачную продукцию. Об этом сообщает ТАСС.
Чувашия вошла в число регионов с минимальными расходами на алкоголь и табак
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным аналитиков, семьи из трех человек в республике в среднем тратили на эти товары около 970 руб. в месяц.
В целом по России номинальные расходы на алкоголь и табак в прошлом году выросли на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, однако с учетом инфляции реальные расходы сократились на 2,6%.