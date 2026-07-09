У берегов Новороссийска беспилотники атаковали танкер Chevron
Нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, подвергся атаке беспилотников при подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В Chevron подтвердили факт атаки, отметив, что инцидент не повлиял на операционную деятельность и поставки компании. После удара судно осталось на плаву и направилось в безопасный порт.
Инцидент 8 июля прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, атаки на танкеры у берегов Новороссийска и в Азовском море являются «проявлением террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».
Ранее в тот же день сообщалось об атаке беспилотников на два танкера в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, суда получили повреждения, один из экипажей был эвакуирован, два человека получили легкие ранения.