У берегов Новороссийска беспилотники атаковали танкер Chevron

Нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, подвергся атаке беспилотников при подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Chevron подтвердили факт атаки, отметив, что инцидент не повлиял на операционную деятельность и поставки компании. После удара судно осталось на плаву и направилось в безопасный порт.

Инцидент 8 июля прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, атаки на танкеры у берегов Новороссийска и в Азовском море являются «проявлением террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

Ранее в тот же день сообщалось об атаке беспилотников на два танкера в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, суда получили повреждения, один из экипажей был эвакуирован, два человека получили легкие ранения.

Анна Гречко