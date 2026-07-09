В Ярославской области открылось производство по выпуску упаковочной пленки

В Большом Селе Ярославской области открылось новое производство по выпуску упаковочной пленки и переработке вторичного пластика. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Производство открыло ООО «Диамант Экстружн», работающее в Ярославле с 2018 года. Компания занимается производством изделий из пластмасс. Ее руководителем и учредителем является Алексей Цветков. По итогам 2025 года выручка компании составила 170 млн руб., прибыль — 804 тыс. руб.

На предприятии в настоящее время проводятся ремонтные работы и установка современного оборудования для запуска новых производственных линий. Параллельно с техническими работами предприятие набирает сотрудников.

Пока на производстве работают десять человек, штат планируют расширить. Средняя зарплата, по словам губернатора, составляет от 80 до 120 тыс. руб. Открытие производства даст дополнительные рабочие места для жителей населенного пункта, отметили в правительстве области.

Алла Чижова