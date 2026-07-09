В Нефтекамске выявили нарушения при закупке для больницы

Прокуратура Нефтекамска выявила нарушения при закупке для городской больницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в октябре 2025 года больница заключила с коммерческой организацией контракт на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории. Однако победитель был включен в реестр недобросовестных поставщиков и не мог участвовать в торгах.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Технолайн».

Прокуратура внесла главному врачу больницы представление, специалиста по закупкам оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение порядка заключения контракта (ч. 1 ст. 7.30.2 КоАП РФ).

Майя Иванова