Тело ребенка обнаружили в Туве в ходе поиска двух пропавших девочек

В Енисее в районе села Сукпак Кызылского района Республики Тыва обнаружено тело ребенка. Предположительно, это тело одной из двух девочек, пропавших 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по Республике Тыва Фото: МВД по Республике Тыва

«По поступившей информации проводится проверка, личность устанавливается, на месте работают министерства и ведомства, правоохранительные органы»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Как писал «Ъ-Сибирь», две подружки пропали в Кызыле 1 июля. В их поисках принимают участие тысячи человек. По факту исчезновения детей следственное управление СКР по Республике Тыва возбудило уголовное дело.

Валерий Лавский