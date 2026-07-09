Тело ребенка обнаружили в Туве в ходе поиска двух пропавших девочек
В Енисее в районе села Сукпак Кызылского района Республики Тыва обнаружено тело ребенка. Предположительно, это тело одной из двух девочек, пропавших 1 июля.
Фото: МВД по Республике Тыва
«По поступившей информации проводится проверка, личность устанавливается, на месте работают министерства и ведомства, правоохранительные органы»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.
Как писал «Ъ-Сибирь», две подружки пропали в Кызыле 1 июля. В их поисках принимают участие тысячи человек. По факту исчезновения детей следственное управление СКР по Республике Тыва возбудило уголовное дело.