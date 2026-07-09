На ЮУЖД перевозки контейнеров за полгода выросли на 27,8%

За январь–июнь 2026 года на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 343,1 тыс. двадцатифутовых контейнеров. Это на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Так, во внутреннем сообщении отправлено 37,8 тыс. ДФЭ, а в экспортном — 42 тыс. Показатели выросли на 8,5% и 34,5% соответственно. Заметно увеличилась отправка контейнеров на импорт — 69,4 тыс. ДФЭ за полгода, что на 60,1% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 320 тыс. ДФЭ (+28,8%). Наибольшую положительную динамику за шесть месяцев 2026 года показали автомобили и комплектующие (29,4 тыс. ДФЭ, на 55,5% больше), сельскохозяйственные машины (11,1 тыс. ДФЭ, на 55,9% больше), комбикорма (4,8 тыс. ДФЭ, рост в 66,7 раза), зерно (9,8 тыс. ДФЭ, погрузка увеличилась в 2,4 раза), а также продовольственные товары (2 тыс. ДФЭ, на 57,5% больше).

Ольга Воробьева