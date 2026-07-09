В поселке Западный из-за удара молнии загорелся дом

В Челябинске произошел пожар в доме в поселке Западный. Причиной возгорания стал удар молнии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области

Сообщение о возгорании поступило вечером 8 июля. Пожар возник в доме на улице Новой. Для тушения огня спасатели использовали автолестницу и вскрыли крышу. На месте отработали 24 сотрудника челябинского пожарно-спасательного гарнизона и шесть единиц техники.

Пострадавших удалось избежать.