В Верхнеуслонском районе Татарстана к системе оповещения населения об угрозе атаки беспилотников подключили православные храмы и мусульманские религиозные организации. Об этом сообщила пресс-служба района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В храмах Верхнеуслонского района будут оповещать об угрозе БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В храмах Верхнеуслонского района будут оповещать об угрозе БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В населенных пунктах с мечетями сигнал тревоги передается через громкоговорители на минаретах, а в селах с православными храмами — с помощью церковных колоколов.

Оповещать таким образом будут в населенных пунктах, где нет технической возможности подачи сигнала тревоги.

Анна Кайдалова