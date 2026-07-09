Умер бывший вице-спикер челябинского заксобрания Юрий Карликанов

В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя законодательного собрания Юрий Карликанов. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Юрия Карликанова

«Ушел из жизни почетный гражданин Челябинской области, преданный своему делу руководитель, чье имя прочно связано с развитием строительной отрасли и законодательной работы в нашем регионе. Особого уважения заслуживает благотворительная деятельность Юрия Раифовича: его искренняя готовность помогать тем, кто в этом нуждается, стала настоящей опорой для многих людей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и ценил»,— прокомментировал глава региона.

Юрий Карликанов родился в 1951 году в Верхнеуральске. После окончания Челябинского политехнического института более 20 лет работал в Норильске, затем вернулся в Челябинск. В разные годы он возглавлял компанию «Челябоблснабсбыт» и производственно-коммерческое объединение «Челябинск-стройиндустрия» («ЧелСИ»). Под его руководством в регионе построен комплекс «Челябинск-Сити»

С 2005 года господин Карликанов бессменно избирался депутатом регионального парламента (IV–VII созывов). В период с 2009 по 2020 год он занимал пост первого заместителя председателя заксобрания, а с 2020 по сентябрь 2025 года являлся вице-спикером регионального парламента.

Юрий Карликанов был удостоен звания «Заслуженный строитель РФ», награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Евгений Рыженьков