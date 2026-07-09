Три сельхозпредприятия Верхнеуслонского района Татарстана получили государственные субсидии на возмещение затрат по технической и технологической модернизации производства. Общая сумма поддержки составила 11,4 млн руб., сообщила пресс-служба района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хозяйствам Верхнеуслонского района выделили 11,4 млн рублей на покупку техники

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Хозяйствам Верхнеуслонского района выделили 11,4 млн рублей на покупку техники

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средства выделили за приобретенную в прошлом году сельскохозяйственную технику. Тогда хозяйства района закупили 18 единиц техники, а с начала этого года — еще 13 единиц.

Анна Кайдалова