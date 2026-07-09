На трассах Челябинской и Курганской областей вновь ограничили движение из-за жары

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей 9 июля временно ограничили движение для фур и грузовиков из-за аномальной жары. В этот день тяжеловесный транспорт не сможет проехать на некоторых участках с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Так, в Челябинской области ограничения действуют на участке 16–146 км А-310, а также на 12–55 км трассы Р-254 «Иртыш». В Курганской области ограничения действуют на всех федеральных трассах.

«Ограничение продлится в период жаркой погоды (температура воздуха выше +32 градусов) для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Оно вводится в целях сохранности дорожного покрытия»,— отметили в «Уралуправтодоре».

Ранее ограничения также вводились 7 и 8 июля.

Ольга Воробьева