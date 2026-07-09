Большинство автовладельцев Татарстана заявили, что в последнее время столкнулись с трудностями при заправке автомобилей. Об этом сообщили 65% респондентов, следует из опроса портала «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство автовладельцев Татарстана сталкивались со сложностями при заправке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Большинство автовладельцев Татарстана сталкивались со сложностями при заправке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из числа респондентов, сообщивших о проблемах, 35% назвали их серьезными, еще 30% — терпимыми.

При этом 35% участников опроса заявили, что не испытывали сложностей при заправке. Из них 10% отметили, что знают об общей ситуации, но лично с ней не сталкивались, а 25% сообщили, что никаких проблем не возникало.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» ввела временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на своих автозаправочных станциях.

Анна Кайдалова