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Трое депутатов алтайского заксобрания возглавили Партию пенсионеров на выборах

Бывшие члены фракции КПРФ и член фракции «Единой России» (ЕР) в законодательном собрании Алтайского края возглавили партсписок Партии пенсионеров на выборах в региональный парламент нового, девятого созыва. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общекраевую часть партсписка возглавила директор Института клинической медицины Елена Хрусталева. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2022 году бюро крайкома КПРФ исключило ее из партии за «дискредитацию партии и грубое нарушение партийной дисциплины».

В первую тройку кандидатов Партии пенсионеров вошли еще два действующих депутата заксобрания — Александр Лазарев и Вячеслав Лаптев. Господин Лазарев был избран по партсписку ЕР и в настоящее время числится в ее составе. Господин Лаптев был избран от КПРФ, но в 2023 году покинул фракцию Компартии, став независимым депутатом.

Напомним, госпожу Хрусталеву исключили из КПРФ вместе с другим депутатом — Надеждой Дрюпиной. На этот раз госпожа Дрюпина планирует баллотироваться в качестве самовыдвиженца в одномандатном округе №34.

В заксобрание Алтайского края избираются 68 депутатов: 34 — по партийным спискам, 34 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский

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