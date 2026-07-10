Лисички, жареные нектарины, праздник Ивана Купалы

INNER: сезон лисичек

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В ресторане INNER стартовал сезон лисичек. Бренд-шеф и ресторатор Алексей Алексеев лично разработал специальное меню, раскрывая новые грани вкуса любимого многими ингредиента. В каждом блюде — нетривиальные и выразительные вкусовые сочетания: от нежного гребешка до говяжьей вырезки, от луковой лепешки до домашней пасты.

Каждое лето петербургским шефам трудно устоять перед искушением уделить лисичкам особое внимание. Специальное меню становятся поводом заново взглянуть на королеву летнего леса, узнаваемый вкус которой знаком большинству из нас с детства.

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Wawelberg: новая эра утренней гастрономии

В самом сердце исторического отеля Wawelberg, под стеклянным куполом, где свет играет с красочными сезонными проекциями, ресторан «Атрио» сервирует обновленное меню завтраков, превращая привычный ежедневный ритуал в изысканную трапезу

Шеф-повар Максим Шаршов дополнил шведскую линию новыми позициями, которые претендуют на статус хитов сезона. Любителям яркого и бодрого старта приготовят драник из цукини с болгарским перцем: хрустящий снаружи и нежный внутри. Те, кто ищет легкость и насыщенность одновременно, оценят изумрудные хрустящие вафли из цукини и шпината с нежным авокадо, слабосоленым лососем и яйцом пашот.

Знатоков кулинарной классики ждет тартин с копченым угрем: хрустящий обжаренный хлеб, маслянистая текстура рыбы, освежающий соус тартар, пряный шпинат и нежное яйцо пашот.

Поклонникам суперфудов адресована зеленая греча с авокадо, укропным песто и пармезаном — блюдо, где рассыпчатость крупы гармонирует с кремовой текстурой фрукта, а солоноватый сыр и пряный соус образуют эффектный тандем.

Отдельного разговора заслуживают десертные завтраки в исполнении Максима Шаршова. Томленые печеные яблоки с корицей, хрустящие грецкие орехи и «взрывная» карамель превращают привычную утреннюю овсянку в гурме-десерт. А кокосовые вафли с малиной и сорбетом из манго — приглашение прямо с утра отправиться в гастрономическое путешествие в тропики.

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KIRA: новая глава гастрономического круиза

В ресторане KIRA стартовал гастрокруиз по Средиземноморью. Здесь уже исследовали его испанское побережье, а вторая остановка состоится 11 июля: маршрут проекта продолжится в Греции — стране долгих застолий, неспешных разговоров и ярких вкусов.

На гастроли приедут ресторан-бар «География» и шеф-бармен Николай Орехов, который представит специальный коктейльный листинг в греческом стиле. Бренд-шеф KIRA Павел Циклинский подготовит спешл-меню с мезе, сувлаки и морепродуктами, приготовленными на открытом огне прямо на террасе.

Программу дополнит DJ-сет и небольшой интерактив: каждый гость сможет вытянуть карточку с приятным посланием, загадкой или неожиданным вопросом.

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Kuznyahouse: первый юбилей

Ресторан Kuznyahouse устраивает в честь своего десятилетия целый фестиваль, который продлится два дня, 18 и 19 июля.

Этот ресторан на острове Новая Голландия стал одним из первопроходцев, а затем и флагманов гастрономического движения на острове. Свой юбилей проект отметил перезапуском. Второе десятилетие своей истории Kuznyahouse встречает масштабными обновлениями — в интерьере, меню, барной и винной картах и музыкальной концепции.

Масштабный фестиваль начнется 18 июля с открытия pop-up пространства одного из самых успешных российских модных брендов — Walk of Shame Андрея Артемова. В этот же день состоится «Субботник Саши Тимашкова», где можно будет попробовать люкс-беляш с мраморной говядиной и фуа-гра, фирменную сосиску в тесте 32 см и толстый бутерброд с докторской колбасой «как в детстве», а вместе с рестораном Closer («Клоузер» — «Ближе») — послушать коллекционные альбомы.

На следующий день, 19 июля, новый бренд-шеф Kuznyahouse Александр Богданов будет готовить пончики с кремом из пекорино и трюфелем и с белыми грибами и копченой уткой, пышки с икрой и сметаной, а также хот-доги с кавказской сосиской и салатом из огурцов с тархуном и аджикой. Параллельно желающим подадут похмельный завтрак. Обещают много музыки и спешл-коктейли от шеф-бармена Kuznyahouse и B-Side Михаила Шакурова.

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«Бистротека» в розовом

Бистро-бар «Бистротека» запустил коллаборацию с петербургской сетью салонов красоты Wonder look («Потрясающий образ»). Вместе они создали специальный легкий коктейль Rose gimlet («Розовый буравчик») на основе кордиала «Розовое вино», малиновой водки на шалфее и сиропа юдзу. Игра в ассоциации интерпретирует понятие «свежесть» и все оттенки непринужденного и жизнерадостного летнего настроения.

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Gaby bistro: просто, шумно, вкусно

На набережной реки Карповки открылось новое заведение. За концепцией gaby bistro стоит Анастасия Шушкова. Идея выросла из книги Brutto Рассела Нормана и принципа brutto ma buono: просто, шумно, немного грубовато, но по-настоящему вкусно. Этот подход лег в основу всего проекта, от еды до интерьера: открытая кухня, шероховатые фактуры, винтажные стулья и акцентные колонны складываются в цельный и очень честный образ.

В обстановке gaby легко представить саму Габи — женщину с нью-йоркской энергией и итальянскими корнями. Она любит шум, быстрый ритм, вино, громкие разговоры и простую еду, которую невольно хочется есть руками. Габи точно знает, что лучший ужин — не тот, который выглядит идеально, а тот, который хочется повторить уже на следующий день.

Шеф-повар Мансур Валиев готовит еду без дистанции. Фокачча-сэндвич — чтобы брать руками. Паста с митболами и мак-н-чиз — чтобы ни с кем не делиться. Карбонара и цезарь — да, потому что иногда можно позволить себе не усложнять. Сосиски с полентой, люля-кебаб с фасолью — плотный ланч, который не требует объяснений.

За вино отвечает Арсен Вартанов. Все позиции подобраны в диалоге с гастрономической философией проекта. Коктейльную карту поставил Николай Орехов. В фокусе его внимания Италия и Нью-Йорк: аперитивы, твисты на классику и универсальные напитки, которые одинаково органичны и уместны и на ланче, и вечером.

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Closer: терраса с жареными нектаринами

В Closer («Клоузер» — «Ближе») открылась терраса с видом на пруды Таврического сада. Металлические столы и скамьи в скандинавском стиле в сочетании с дизайнерскими стульями создают современную атмосферу без лишнего визуального шума.

Местный гастрономический магнит — жареные нектарины. Сезонные фрукты, обожженные в печи с маслом нуазет (сливочным маслом, нагретым до золотисто-коричневого цвета), готовят с сахаром, вишневым соком и хересом. Сервируют десерт с джелато «Йогурт — тимьян».

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Курорт «Майтри»: день Ивана Купалы

11 июля на загородном курорте «Майтри» отметят летний народный праздник Ивана Купалы. Устроители обещают атмосферное погружение в древние обычаи и культуру языческого празднества.

Откроет программу тематический мастер-класс по плетению купальских венков, которые потом отправятся в плавание по Финскому заливу. Продолжением вечера станет чайная церемония у костра на берегу. Основатель петербургского чайного бренда Double Solid («Двойной сплошной») Илья Федорович познакомит гостей с историей русских чайных традиций и расскажет о целебных свойствах трав.

Светлана Куликова