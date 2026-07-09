За аферу при рекультивации лигнинохранилища в Канске осудят двух бизнесменов

Центральный райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при проведении инженерных изысканий на полигоне лигнинохранилища в Канске (Красноярский край). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, летом 2021 года директор компании выиграл госконтракт на проведение соответствующих инженерных изысканий. При этом, установили правоохранители, глава фирмы знал, что его организация не имеет необходимых специалистов и техники для выполнения работ. Фигурант дела привлек своего знакомого из Иркутска. Сообщник зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, после чего представлялся заместителем директора компании, вел переговоры с заказчиком, а также подписывал документы и координировал исполнение контракта, при этом официально в фирме он не работал. Для победы в тендере мошенники, по версии следствия, снизили стоимость работ с заявленных 15 млн руб. до 5,19 млн руб.

По итогам конкурса организация заключила с министерством экологии края госконтракт на выполнение полного комплекса работ, необходимых для подготовки проекта рекультивации объекта. Однако, согласно материалам дела, фигуранты пробурили только 25 погонных метров скважин вместо 694,5, сделали 14 проб лигнина вместо 48, а для подготовки отчетов использовали материалы бурения и образцы, полученные еще в 2018 году от специалиста, который бесплатно передал их.

Таким образом, аферисты подготовили отчеты с заведомо ложными данными, подписали акты выполненных работ и направили их заказчику. Документация была принята, а деньги перечислены. Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым автомобили и недвижимость общей стоимостью свыше 13 млн руб.

Александра Стрелкова