Мэрию Копейска временно возглавил первый заместитель главы Андрей Арасланов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временно исполняющего полномочия главы Копейского городского округа. Руководить муниципалитетом будет Андрей Арасланов, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя главы города, сообщили в правительстве области.

Андрей Арасланов будет руководить Копейском до подведения итогов конкурса и официального избрания нового главы городского округа местным Собранием депутатов.

Евгений Рыженьков