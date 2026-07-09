Несколько человек эвакуировали в Красноярске после повышения уровня воды в Каче

Вода в реке Каче в черте Красноярска поднялась до 261 см при неблагоприятной отметке 180 см и опасной — 400 см. О развитии гидрологической обстановки за последние сутки сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

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«При неблагоприятном уровне воды и его сохранении в течение двух—трех дней ожидается просачивание воды в грунт, что приведет к подтоплению пониженных участков и территории вдоль берегов»,— отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, из-за сильных дождей к 9 июля в Красноярске и Емельяновском муниципальном округе оказались затопленными 24 жилых дома, 95 приусадебных участков и участок автодороги. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», 8 июля в поселке Солонцы Красноярска из зоны подтопления пришлось вывозить двух женщин и ребенка. 9 июля — мужчину.

Валерий Лавский