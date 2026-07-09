В начале июля цены на бензин в Башкирии выросли на 0,09%

Литр бензина в Башкирии с 29 июня по 6 июля в среднем подорожал с 65,61 руб. до 65,67 руб. (на 0,09%). Такие данные следуют из еженедельных отчетов Росстата.

Менее чем на 0,08% стал дороже автомобильный бензин марки АИ-92, цена литра которого достигла 62,99 руб. Цена на АИ-95 выросла на 0,1%, до 67,93 руб. за литр. Топливо АИ-98 и выше за неделю подорожало на 0,15%, до 93,89 руб. за литр.

Рост цен на бензин в Башкирии в первую неделю июля стал самым медленным с начала лета. В прошлый месяц минимальная динамика стоимости бензина вне зависимости от марки за семь дней составила 0,14%, максимальная — 0,28%.

С 29 июня по 6 июля дизельное топливо подорожало с 77,43 руб. до 77,52 руб. за литр (около 0,12%). Неделей ранее рост стоимости составил 0,34%.

В среднем по России бензин за неделю подорожал на 2,25% (до 74,01 руб. за литр), солярка — на 3,44% (до 87,76 руб. за литр). В регионах Приволжского федерального округа рост цен на бензин составил 1,55% (до 72,04 руб. за литр), на дизтопливо — 0,86% (до 81,79 руб. за литр).

Идэль Гумеров