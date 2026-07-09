Более 30 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за паводка

Более 30 тыс. жителей Дагестана остаются без электроснабжения после паводка, вызванного сильными ливнями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

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По данным ведомства, аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в 48 населенных пунктах четырех муниципальных районов. Без света остаются около 6,5 тыс. домовладений, в которых проживают порядка 30 тыс. человек, в том числе более 6,1 тыс. детей.

В МЧС также предупредили об ухудшении паводковой обстановки в бассейне реки Сулак. По прогнозам специалистов, уровень воды может достичь опасных и критических отметок. В зоне потенциального подтопления находятся населенные пункты Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка Кизилюртовского района.

Главе муниципалитета рекомендовано организовать оповещение населения и при необходимости провести эвакуацию жителей из населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Сулак.

Из-за непогоды также сохраняются перебои в транспортном сообщении. После схода селевых потоков и камнепадов без автомобильного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, эвакуированы 106 человек.

К ликвидации последствий стихии привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. По данным МЧС, паводковая обстановка в республике находится на особом контроле. Ранее синоптики предупредили, что ливни, грозы, град и сильный ветер сохранятся в Дагестане как минимум до 9 июля.

Валерий Климов