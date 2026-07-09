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Пенсионерка первой заявилась на участие в выборах в Госдуму от Алтайского края

В ГАС «Выборы» внесены данные о первом претенденте на мандат депутата Госдумы РФ в одномандатных округах на территории Алтайского края. Соответствующее заявление подала Ирина Сашникова.

Госпожа Сашникова — пенсионерка, проживает в Барнауле. Она намерена баллотироваться в Барнаульском округе №44.

Напомним, всего на территории Алтайского края расположены три одномандатных округа. Помимо Барнаульского, в их числе Бийский (№45) и Славгородский (№46) округа.

Валерий Лавский

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