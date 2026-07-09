В селе под Анапой на день ограничат движение транспорта

В селе Супсех под Анапой 9 июля с 09:00 до 16:00 ограничат движение транспорта по улице Садовой. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изменения также затронут движение автобусов маршрута №135. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Временные ограничения движения регулярно вводятся в муниципалитетах Краснодарского края во время ремонта дорог и инженерных коммуникаций. Такие меры позволяют обеспечить безопасность участников дорожного движения и сократить сроки проведения работ.

Как сообщалось ранее, в Новороссийске с 8 июля на нескольких городских кладбищах временно ограничат доступ посетителей. После 15:00 территории будут закрывать для проведения санитарной обработки от кровососущих насекомых, сообщили районные администрации.

Анна Гречко