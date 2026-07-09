Угрозу беспилотников объявили в Волгоградской области
Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели просят граждан не паниковать и отойти от окон. Пройдите в комнату с несущими сплошными стенами: санузел, коридор или подсобное помещение. Предварительно перекройте газ, воду, обесточьте помещение. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание или подземный переход, паркинг. Избегайте открытой местности.
Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.