Главные новости за 8 июля. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 8 июля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. В Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения.

В 2026 году валовой региональный продукт Ростовской области продемонстрирует снижение на 1,5%. По данным правительства региона, снижение ожидается сразу по нескольким базовым направлениям экономики. Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах может сократиться на 4,4%.

В 2026 году Ростовская область вошла в топ-5 регионов по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. По итогам основного периода сдачи экзаменов, на Дону 216 работ были оценены на максимальный балл. В регионе наблюдается рост стобалльных результатов.

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления о возврате в конкурсную массу особняка и земельного участка, ранее принадлежавших дочери бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева Ольге Чернышевой. С соответствующим требованием в марте обратился финансовый управляющий Александр Соколов. Он просил признать недействительными два договора дарения, по которым особняк на улице Тибетской и земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м перешли к другим собственникам, и вернуть имущество в конкурсную массу должника.

Судебные приставы исполнили решение суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда России и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. По данным ведомства, в собственность государства переданы 97 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. В их числе — два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, в Ростове-на-Дону и Вологде, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 земельных участков и помещений, зарегистрированных на аффилированного предпринимателя.