Главные новости за 8 июля. Кавказ

Запасы топлива на нефтебазах Ставропольского края впервые за последние шесть дней сократились. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, в связи с изменением ситуации власти региона прорабатывают дополнительные меры для снижения нагрузки на автозаправочные станции. Глава края сообщил, что провел переговоры с руководителями нефтяных компаний и попросил их ускорить поставки топлива в регион.

Масштабный оползень нарушил транспортную доступность десятков горных сел в Дагестане. Природное явление зафиксировано на 13-м километре трассы Гуниб — Цуриб в Чародинском районе республики. Об этом в среду, 8 июля, сообщила районная администрация через свой канал. Причиной схода грунтовых масс стали обильные атмосферные осадки. В результате проезд по дорожному полотну оказался полностью невозможен.

Здравницы Кавказских Минеральных Вод оказались в числе немногих курортных направлений страны, где стоимость размещения продолжает уверенно расти: летом 2026 года прирост превысил 10% к аналогичному периоду прошлого сезона. Эти данные привела заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан» Оксана Булах на пресс-конференции «Экватор туристического сезона 2026».

Спасатели проводят эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов Дагестана, где из-за ливней и подъема уровня рек возникла угроза подтопления частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. К ликвидации последствий непогоды привлечены 148 человек и 51 единица техники. Ранее МЧС предупреждало, что с 7 по 9 июля в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 23 м/с.