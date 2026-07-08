В Дагестане эвакуируют жителей из-за угрозы подтопления домов

Спасатели проводят эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов Дагестана, где из-за ливней и подъема уровня рек возникла угроза подтопления частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В селе Чирката Гумбетовского района после подъема уровня реки Андийское Койсу подтоплены два приусадебных участка. Под угрозой оказались два частных дома, эвакуированы четыре человека, в том числе двое детей.

В селе Ташкапур Левашинского района спасатели эвакуируют жителей трех домов, которым угрожает подмыв фундаментов из-за повышения уровня воды в реке Казикумухское Койсу. Аналогичные работы ведутся в селе Маджалис Кайтагского района, где из-за подъема уровня реки Уллучай существует угроза подтопления четырех частных домов.

В селе Кикуни Гергебильского района вода затопила здание спортивной школы, в котором в момент происшествия людей не было. По данным МЧС, также смыта мини-футбольная площадка, сохраняется угроза подтопления еще пяти-шести частных домов.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 148 человек и 51 единица техники. Ранее МЧС предупреждало, что с 7 по 9 июля в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Валерий Климов