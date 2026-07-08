Главные новости к вечеру 8 июля

Петербуржцы столкнулись с двухнедельными очередями и удвоением цен на перевод авто на газ. Специализированные мастерские фиксируют дефицит оборудования и двукратный рост стоимости работ, очереди на установку газобаллонного оборудования достигают нескольких месяцев.

«Морской фасад» закупит восемь железобетонных укрытий за 5 млн рублей. Аналогичные бетонные укрытия ранее установили в Кронштадте.

Искусствоведа и писательницу Ираду Берг похоронили на Смоленском кладбище. Женщина скончалась 5 июля в возрасте 53 лет. Свою жизнь она посвятила искусству и культуре.

В Эрмитаже вводят вечерние и дневные билеты с разными ценами. По вторникам, пятницам и субботам билет на сеансы с 11:00 будет стоить 1200 рублей, с 16:00 — 700 рублей, а с 18:00 — 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям билет на 11:00 также обойдется в 1200 рублей, а на 16:00 — в 700 рублей.

Избирком заверил списки «Новых людей» на выборах в петербургский ЗакС. Партия предоставила документы в полном объеме, и оснований для отказа в заверении комиссия не обнаружила.

Тем временем партия «Родина» утвердила кандидатов на выборах в Заксобрание Петербурга.

Арбитражный суд поддержал владельца «Великан-Парка» в споре со Сбером. Судебное разбирательство длилось почти четыре года. Предметом спора стали условия кредитного договора со Сбером, в частности уступка прав требования по договору цессии и последующее повышение ставки.

В Калининградской области после урагана восстановили электроснабжение в 146 населенных пунктах. На регион обрушился шторм, вызванный северо-западным циклоном «Бернадетт» (Bernadette). Основной удар стихии пришелся на ночь и день 8 июля 2026 года.

В Вологодской области создают колл-центр и карту наличия топлива на фоне ажиотажного спроса.

Карина Дроздецкая