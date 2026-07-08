КГА согласовал реконструкцию автозавода АГР в Шушарах

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал проект реконструкции и строительства новых корпусов автозавода группы АГР в Шушарах, пишет «Фонтанка».

Речь идет о двух участках на Московском шоссе в границах производственной площадки ООО «АГМ». Соответствующая информация появилась в материалах на сайте КГА. Согласно проекту, реконструкции подлежат административный корпус, энергоблок, производственный комплекс, административно-бытовой корпус, цех окраски и галерея-переход.

Предприятие было построено для General Motors в 2008 году. После ухода американского концерна с российского рынка в 2015 году завод законсервировали. В 2020 году актив приобрела Hyundai, однако после остановки производства в 2022 году корейская компания в 2024-м продала завод группе АГР.

Работу предприятие возобновило весной 2026 года. Сейчас завод выпускает автомобили Jeland J6, Jeland J7 и Esteo MX.

Карина Дроздецкая