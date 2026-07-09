В Новороссийске с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

С начала 2026 года в Новороссийске в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 23 ребенка, восемь из них — в июне. Об этом на общегородском родительском собрании сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского отдела Госавтоинспекции Елена Тосуниди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает использование детьми электросамокатов. Арендовать такой транспорт можно только с 18 лет, поскольку для оформления требуется заключение онлайн-договора и банковская карта совершеннолетнего пользователя.

В Госавтоинспекции заявили, что ответственность за использование детьми арендных электросамокатов фактически лежит на родителях, поскольку именно их банковские карты используются для оплаты поездок.

Также инспектор напомнила о необходимости перевозить детей в автомобилях с использованием детских удерживающих устройств, соблюдать осторожность во дворах и не допускать управления мотоциклами, мопедами и скутерами несовершеннолетними без соответствующего водительского удостоверения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии поднял вопрос о необходимости приравнять мощные электросамокаты к полноценным транспортным средствам. По его словам, регион неоднократно выступал с этой инициативой, однако федеральный центр пока не готов вводить соответствующие законодательные ограничения.

Анна Гречко