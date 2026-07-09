Благоустройство выводят на обсуждение

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга подготовила пакет поправок к городскому законодательству о благоустройстве. Инициатива предлагает изменить порядок подготовки проектов городских пространств. Крупные проекты площадью более 3 га должны будут проходить обязательные общественные обсуждения, а для небольших объектов — скамеек, урн, вазонов, велопарковок и других элементов — планируется ввести упрощенный порядок размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект внесен в ЗакС группой парламентариев всех фракций. Среди авторов указаны Михаил Амосов, Валерий Гарнец, Ольга Герасина, Дмитрий Дмитриев, Павел Иткин, Алексей Макаров, Алексей Цивилев, Денис Четырбок, Марина Шишкина и Ольга Штанникова. Для реализации инициативы предлагается изменить три городских закона: о благоустройстве, о зеленых насаждениях и закон, регулирующий размещение объектов на государственных земельных участках без предоставления земли. В случае принятия новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Главное изменение касается участия жителей в принятии решений. Авторы предлагают закрепить обязательный учет мнения жителей конкретного муниципального округа при подготовке проектов благоустройства. Для новых общественных пространств площадью свыше 3 га общественные обсуждения должны стать обязательными. Для проектов меньшего масштаба профильные органы власти должны будут публиковать схемы благоустройства в интернете, чтобы жители могли заранее ознакомиться с планами. В законопроект также заложен механизм конкурсов проектов и реализации инициатив самих горожан. Победителей таких конкурсов должна будет определять комиссия, сформированная правительством Петербурга при участии депутатов ЗакСа. По замыслу авторов, это должно создать отдельную процедуру для проектов, инициированных жителями, а не только для объектов, уже отобранных городскими или районными властями. Депутаты считают, что проект включает конкурсные процедуры и механизмы вовлечения собственников многоквартирных домов.

Вторая часть поправок касается малых элементов городской среды. Сейчас, как указывают авторы инициативы, даже установка скамейки или урны может требовать прохождения нескольких административных процедур. Депутаты предлагают перейти к упрощенной модели, чтобы для размещения таких объектов было достаточно схемы с точными координатами и описанием внешнего вида. «Упрощенка» может распространиться на вазоны, велопарковки, скамейки, урны, парковочные столбики, полусферы и диспенсеры с пакетами для уборки за домашними животными.

Отдельно законопроект вводит новые понятия: внутриквартальная территория, временное благоустройство и временные элементы благоустройства. Это должно позволить использовать участки, которые предназначены под капитальное строительство, но фактически остаются пустующими. Если строительство на такой территории запланировано не раньше чем через три года, там можно будет организовать временное благоустройство.

В 2026 году на создание новых общественных пространств в Петербурге предусмотрено около 5,7 млрд рублей. Всего на мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды Санкт-Петербурга» на три ближайших года заложено 19,8 млрд рублей. Еще 6,3 млрд рублей предусмотрено на программу «Петербургские дворы», в рамках которой планируется благоустроить более 200 площадок.

Петербург уже использует несколько механизмов участия жителей в выборе объектов благоустройства. Один из них — федеральное онлайн-голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2026 году в нем приняли участие 632 тыс. петербуржцев. Кроме того, в городе действует проект «Твой бюджет: Благоустройство. Комфортный Петербург», через который жители могут предлагать инициативы по скверам, садам, набережным и площадкам для отдыха. Однако эти процедуры не снимают споров вокруг конкретных проектов, когда конфликт возникает уже на стадии работ или после публикации проектных решений.

При этом документ, по всей видимости, будет принимать уже следующий состав городского парламента.

Полина Пучкова