В Новороссийске 9 июля дважды проведут учения со стрельбами в акватории порта

В акватории морского порта Новороссийск 9 июля пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Во время тренировок военные отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических артиллерийских стрельб. Об этом сообщили в городском МЦУ.

Учения запланированы с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. На время проведения стрельб будет запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные лодки, гидроциклы, сапборды, виндсерфы и другие средства для отдыха и занятий водными видами спорта.

Подобные учения Новороссийская военно-морская база проводит регулярно для поддержания боеготовности подразделений и отработки действий по защите акватории морского порта.

Новороссийск регулярно сталкивается с налетами украинских БПЛА. Согласно официальным данным городского Управления ГО и ЧС на апрель 2026 года, за время проведения спецоперации муниципалитет подвергался вражеским налетам около 30 раз. Угрозы участились: сирены и режимы опасности объявляются периодами по несколько раз в месяц.

Анна Гречко