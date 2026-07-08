В Хакасии на 3,5 года осудили владельца турбазы, где при пожаре погибли туристы

Суд в Хакасии вынес приговор в отношении жителя Саяногорска по делу о гибели постояльцев при пожаре на его турбазе. Подсудимого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима, а также обязали выплатить 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщает следственное управление СКР региона.

По версии следствия, в 2021 году фигурант дела построил на территории лесного участка в районе рабочего поселка Майна дом отдыха с баней. При этом, установили правоохранители, при строительстве не были соблюдены требования пожарной безопасности. 31 января 2026 года владелец турбазы сдал дом компании из четырех жителей Саяногорска, которые приехали для празднования дня рождения.

В ночь на 1 февраля в помещении произошел пожар. Одному из отдыхающих удалось покинуть здание, трое мужчин погибли, следует из материалов дела. По итогам судебных экспертиз было установлено, что возгорание произошло в бане, расположенной внутри дома. Причиной пожара стала эксплуатация кустарно изготовленной печи с трубой и технические нарушения. Кроме того, в доме отсутствовали системы пожарной сигнализации, оповещения и огнетушители.

Александра Стрелкова