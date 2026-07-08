В Новом Девяткино нашли тело утонувшего мужчины

На озере в деревне Новое Девяткино Ленинградской области погиб мужчина 1981 года рождения. Он ушел плавать в гидрокостюме, но обратно не вернулся, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Тело погибшего из воды извлекли спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Спасатели напоминают, что купаться следует только в официально разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, использовать спасательные средства и не оставлять детей без присмотра у водоемов. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая