Ярославская область стала лидером по бронированию посуточного жилья в ЦФО

Ярославская область стала самым популярным направлением по количеству оплаченных бронирований посуточного жилья в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно представленным сервисом данным, в период с июня 2025 года по июнь 2026 года на Ярославскую область пришлось 20% оплаченных бронирований. Это самый высокий показатель среди регионов: на Владимирскую, Тульскую и Тверскую области — по 13%, Вологодскую — 12%, Калужскую — 9%, Ивановскую — 7%, Смоленскую и Костромскую — по 6%.

При этом спрос на посуточные квартиры в Ярославской области продолжает расти: в прошедшем июне он увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, а в предстоящие месяцы ожидается рост на 14%. Вместе с тем выросло и предложение — на 16%. Средняя стоимость ночи в посуточной квартире в регионе составила 3 625 руб., что является самым высоким показателем среди популярных регионов ЦФО.

Алла Чижова